Valigetta abbandonata di fronte al discount: scatta l'allarme bomba

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una valigia sospetta, abbandonata nel parcheggio del discount Eurospin ha fatto scattare l'allarme bomba. E' succsso in mattinata in via San Cesario. Alcuni clienti hanno notato una valigetta bei poressi del parcheggio e allarmati hanno deciso di avvisare le forze dell'ordine.Sul posto sono arrivati gli artificieri che hanno messo in sicurezza l'area poi hanno accertato che la valigetta non conteneva nulla. Una volta rientrato l'allarme resta il dubbio su chi abbia lasciato la valigetta incustodita. Per capirlo saranno visionati i contenuti delle videocamere di sorveglianza dell'esercizio.