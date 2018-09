Ritrovato Valerio, il 13enne scomparso. Ha fatto 130 km in bici: â€‹«Volevo vedere com'è il mare». Dal Salento gli offrono una vacanza

Valerio Bertoldi, 13 anni, scomparso da Lavarone, dall'1 della notte tra il 3 e il 4 settembre dopo essersi allontanato da casa su una una mountain bike bianca e ritrovato sano e salvo da una pattuglia della Polstrada di Badia Polesine all'altezza del casello di Piacenza.



LEGGI ANCHE Ritrovato Valerio, 13 anni, sparito per 24 ore: era uscito di casa in bicicletta





Con ogni probabilità era entrato in autostrada circa 5 km prima al casello di Santa Margherita d'Adige. La sua destinazione a quanto pare era la Puglia. Il ragazzino è stato consegnato ai genitori. Da quanto trapela, voleva raggiungere il mare e vivere un'avventura estiva come quella dei romanzi che aveva appena letto. Durante il viaggio in bicicletta, ha dormito in casolari e si è nutrito con frutta raccolta lungo la strada.



Cercasi Valerio per realizzare il suo sogno!

annuncia l'agenzia immobiliare turistica Perle di Puglia, brand per affitti e vacanze luxury su tutto il territorio pugliese, che ha deciso di regalare al piccolo Valerio una vacanza in villa sul mare, insieme a tutta la sua famiglia. L’agenzia ha deciso di mettere a disposizione del piccolo trentino una villa di lusso a Leuca, un sogno nel sogno, con piscina, giardino, piscina, campo da tennis e palestra all’interno. “La storia di Valerio è così tenera – ha spiegato Antonio Barbara, titolare del marchio Perle di Puglia – che non potevamo non realizzare il desiderio di un bambino che ama il mare e la Puglia tanto da avventurarsi lontano da casa in bicicletta. Sarà il nostro ospite d’onore”.

