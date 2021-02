Vaccini Covid, anziani in fila sotto la pioggia per le prenotazioni. Ma il Cup rimanda tutti a casa: si parte nel pomeriggio

Si sono messi in fila sin dalle prime ore del mattino davanti al Cup di Lecce per prenotare il vaccino anti-Covid. Anziani ultra ottantenni e cittadini delegati dai genitori anziani: tutti convinti che la campagna vaccinale destinata agli over 80 partisse già questa mattina. Stesse lunghe code che si sono create anche fuori dalle farmacie della città. All'apertura degli sportelli del Centro unico di prenotazioni, invece, l'amara sorpresa: «Appena aperto il Cup ci hanno detto semplicemente che non ne sapevano niente, suscitando la rabbia generale - denuncia una signora a Quotidiano - Mandati in direzione sanitaria ci hanno detto di andare in Direzione Generale. Per recarci lì io ed altri anziani abbiamo dovuto fare molta strada sotto la pioggia. Tutto questo per sentirci dire che loro erano stati informati dalla Regione solo poco tempo prima e sarebbero stati pronti da questo pomeriggio a raccogliere le prenotazioni. Eppure a riportare la possibilità di prenotarsi già da questa mattina era stata una comunicazione ufficiale, pervenuta tramite whatsapp dalla Regione Puglia con tanto di protocollo».

In realtà la comunicazione diffusa dalla Asl di Lecce già nella giornata di ieri, fornendo indicazioni su calendario, modalità e tempi di prenotazione, specificava che nella giornata di oggi le richieste sarebbe state accolte nel pomeriggio. "La Asl Lecce ha predisposto un piano di vaccinazione antiCovid con un'organizzazione capillare sul territorio provinciale, definito sulla base delle indicazioni del Ministero della Salute e della Regione Puglia - si legge nella comunicazione - Ha individuato tempi, luoghi, modalità organizzative di somministrazione del vaccino e fasce di popolazione coinvolte. La campagna parte quindi con la vaccinazione dei cittadini dagli 80 anni in sù e coinvolgerà man mano, come da calendario, le altre fasce della popolazione. Da giovedì 11 febbraio nel pomeriggio sarà possibile effettuare la prenotazione senza prescrizione del medico attraverso i CUP aziendali (Sedi fisiche e numero Cup 0832 1979911 dal lunedì al sabato dalle 8.15 alle 13.45 e dal lunedì al venerdì anche dalle 15.15 alle 17.45). A breve si potrà prenotare anche in farmacia presentando la tessera sanitaria di persona o su delega tramite il sistema FarmaCup".

A generare il cortocircuito di informazioni, causando non pochi disagi ai cittadini per la maggior parte anziani, sarebbe stata dunque proprio la comunicazione diffusa dalla Regione. «La Regione ha allertato i destinatari del vaccino, senza contemporaneamente dare disposizioni a chi doveva gestire la prenotazione. Il danno non è grave, se davvero questo pomeriggio finalmente le promesse saranno mantenute. Tuttavia, vedere degli anziani sballottati da un ufficio all'altro sotto la pioggia, in cerca di conferme delle notizie ricevute, mi è apparso triste e poco rispettoso» chiosa indignata la cittadina leccese nella sua segnalazione.

L'appuntamento, quindi, è rimandato a questo pomeriggio: le prenotazioni dovrebbero essere aperte, infatti, dalle 15.15 come da comunicazione Asl. Si vedrà.

