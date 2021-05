Dalla mattina in coda, ma finiscono le dosi Pfizer: tutti a casa senza vaccino

Niente vaccino Pfizer questa mattina per numerosi over70 prenotati nell’hub del palazzetto dello sport in via caduti di Nassyria a Lecce per la somministrazione della prima dose. La comunicazione ai presenti è arrivata attraverso un cartello affisso all’esterno del centro: “Pfizer terminato”. L'alternativa che si è posta ai cittadini, quindi, era scegliere fra Astrazeneca e Johnson&Johnson, oppure fare ritorno a casa.

Le fiale, arrivate con il contagocce, non erano sufficienti per coprire le prenotazioni. A metà mattinata infatti, tra medici di base ed équipe di vaccinatori, la disponibilità era di sole 36 dosi. E così gli anziani, chi per paura del siero Astrazeneca e chi invece impossibilitato alla somministrazione per patologie particolari, hanno scelto di fare ritorno a casa senza vaccino.



Dosi Pfizer carenti e scene di disagio ripresentatesi questa mattina anche nell’hub vaccinale di Campi Salentina. Già ieri una comunicazione analoga aveva scatenato polemiche e momenti di tensione tra operatori, volontari e qualche accompagnatore, risolti poi dall’intervento degli agenti della polizia locale e dei carabinieri.