Vaccini, over40 in coda per la terza dose “a sportello”: caserma Zappalà presa d'assalto

In fila per la terza dose di vaccino anti covid. A Lecce la caserma Zappalà questa mattina è stata presa d'assalto nonostante la pioggia nella prima parte della giornata. In centinaia si sono presentati presso l'hub leccese in viale Grassi per sottoporsi all'inoculazione della terza dose.

In fila all'hub leccese

APPROFONDIMENTI LECCE In coda per la terza dose di vaccino: pienone alla Caserma... VACCINI Vaccini in farmacia da lunedì. In Puglia in lista più... LECCE Hub vaccinali, chiude Campi: residenti dirottati a Lecce

Da oggi d'altronde sono ammessi alla terza dose anche gli over40 e la vaccinazione può avvenire anche a sportello, di fatto presentandosi all'hub per sottoporsi al vaccino purché siano passati sei mesi dal ciclo completo di due dosi.

La caserma Zappalà da due settimane accoglie anche i cittadini di Campi Salentina dopo la chiusura del centro vaccinale di Campi, presso l'ospedale del comune salentino. Incolonnati in auto o in coda a piedi, in tanti questa mattina si sono presentanti all'hub leccese per ricevere il vaccino. Nonostante l'alta affluenza non si sono registrati grossi disagi.

Tuttavia ci si può vaccinare anche prenotando nelle farmacie abilitate o sul portale della Regione, "La Puglia ti vaccina", o chiamando il numero verde 800 713931.