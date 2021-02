Lecce, 10.000 vaccini al giorno: in due mesi coperta l'intera popolazione. Il piano

Gli over 80 salentini ai blocchi di partenza: in 18mila si sono prenotati per la somministrazione del vaccino anti Covid. La partecipazione prevista è massiccia, visto che in pochi giorni lo start alle prenotazioni è stato dato mercoledì pomeriggio della scorsa settimana sono piovute a migliaia nonostante le criticità della prima ora con le farmacie bloccate dalla Asl perché la prenotazione doveva contemplare sia la prima che la seconda dose e con la piattaforma online (sul sito Puglia salute) che ha funzionato a singhiozzo per chi sceglie questa modalità per fissare l'appuntamento.

Comunque la Asl è in fermento per mettere in esecuzione il piano vaccinale già presentato ai sindaci e al prefetto di Lecce, Maria Rosa Trio. La somministrazione agli over 80 è fissata per il 22 febbraio e dopo 21 giorni i primi vaccinati riceveranno la seconda dose.

Nel Salento si tratta di vaccinare 679.079 persone dai 16 anni insù, il 70 per cento dei quali (476.360) è riferito alla fascia d'età che va dai 60 ai 64 anni, mentre il 19,8 per cento riguarda i salentini dai 75 ai 79 anni e il 10,1 per cento gli over 80 di cui 15.130 sono in assistenza domiciliare perciò saranno vaccinati a domicilio, forse dai medici di famiglia se si chiuderà l'accordo con la Asl.



A fronte della capacità di somministrazione di 240 dosi giornaliere, per 42 equipe vaccinali in campo che si muoveranno per raggiungere i punti vaccinali approntati in ogni comune salentino con popolazione superiore ai 15mila abitanti, si può stimare una media giornaliera di circa 10mila dosi al giorno. In poco più di due mesi potrebbe essere somministrata la prima dose a tutta la platea, ma ovviamente va considerato che nel frattempo le equipe dovranno somministrare anche la seconda dose, a partire dal 14 marzo e quindi il cronoprogramma è molto articolato e soggetto a variazioni se, ad esempio, le forniture dovessero subire ritardi. Oltre ai punti vaccinali nei comuni sono sede vaccinale gli ospedali e i poliambulatori salentini (in tutto 13 punti).



Intanto anche i sindaci stanno facendo la loro parte. Martano ha già formalizzato la concessione in comodato gratuito, alla Asl dei locali. «Una struttura comunale da utilizzare come sede di vaccinazione e sede Usca (Unita Speciali di Continuita Assistenziale) per il territorio di competenza del distretto socio sanitario di Martano e, in caso di necessità, come Residenza a gestione diretta da parte della Asl per pazienti post Covid. Lo stabile si trova in via Rita Levi Montalcini, è già agibile e arredato e ha percorsi differenziati e sicuri. La concessione ha la durata di un anno a partire dal 1° febbraio 2021 con possibilità di proroga da concordare tra le parti», ha reso noto l'Azienda sanitaria salentina.



Per la pianificazione della campagna vaccinale, il piano stilato dal direttore generale Rodolfo Rollo ha utilizzato il distretto di Poggiardo modulando l'attività giornaliera di due equipe, spalmata tra mattina e pomeriggio. La vaccinazione prevede lo scongelamento del vaccino nel Servizio Farmaceutico del Fazzi e del Panico di Tricase; la consegna, in contenitori idonei e con vettori specifici, delle dosi nelle sedi vaccinali da parte di Sanitaservice. Dopo la somministrazione la persona viene tenuta in osservazione 15 minuti. Le sedi Cup della Asl di Lecce, aperte dalle 14 alle 20, per la prenotazione del vaccino sono: Poliambulatorio di Lecce, Poliambulatorio di San Cesario, Cup Vito Fazzi, Poliambulatorio di Campi, Poliambulatorio di Nardò, PO Copertino, Poliambulatorio di Martano, Poliambulatorio di Galatina, Poliambulatorio di Maglie, PO Scorrano, Poliambulatorio di Casarano, PO di Casarano, Poliambulatorio di Gallipoli, Poliambulatorio di Taviano, Poliambulatorio di Sannicola, PO di Gallipoli, Poliambulatorio di Poggiardo, Poliambulatorio di Gagliano del capo, Poliambulatorio di Ugento, Poliambulatorio di Tricase.

