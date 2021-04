Vaccini somministrati direttamente nell'auto: 500 prenotati alla caserma Zappalà

Al via la somministrazione delle seconde dosi nel drive through inaugurato questa mattina nell'hub vaccinale della Caserma Zappalà a Lecce. Quattro le postazioni allestite dai sanitari dell'Asl Lecce e dai militari dell'esercito per accogliere i pazienti ed effettuare la vaccinazione direttamente a bordo dell'autovettura. Gli over80 accompagnati da un familiare, hanno così avuto accesso alla struttura direttamente in auto e dopo un percorso interno alla caserma, organizzato su quattro corsie da militari e volontari della protezione civile, hanno raggiunto l'area adibita alla vaccinazione.

Le postazioni

Qui, in ogni postazione presenti un medico, un infermiere per l'inoculazione della seconda dose, due addetti alla preparazione delle fiale e un operatore incaricato alle registrazione degli ingressi. Al termine della somministrazione le auto riprendono il percorso d'uscita su più corsie, dove poter attendere i 15 minuti post inoculazione. Cinquecento i pazienti prenotati oggi, che hanno già ricevuto la prima dose lo scorso 3 e 4 aprile. A seguire da vicino le operazioni il generale di brigata Claudio Dei e il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini.

Parallelamente proseguono all'interno dell'hub vaccinale anche le somministrazioni della prima dose del vaccino per la fascia d'età da 79 a 70 anni.