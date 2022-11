In vacanza nel Salento, aggredisce il gestore dell'hotel: turista condannata a un anno

Aggredisce titolare e dipendenti dell'hotel e pretende la restituzione della caparra perché la struttura è lontana dalla farmacia. Ma a rimetterci, alla fine è lei stessa: il Tribunale, infatti, l'ha condannata in primo grado a un anno di reclusione.

La storia ha mosso i suoi primi passi nell'estate del 2019, quando la donna, 43 anni, ha raggiunto un albergo della costa salentina, nel Capo di Leuca, per trascorrere una vacanza di quasi un mese dopo aver versato una caparra di 550 euro (su 2.400 totali). I problemi sono iniziati sin da subito: stando alla ricostruzione della vicenda, infatti, la turista non ha gradito la mancanza di farmacie nelle vicinanze dell'albergo e ha annunciato di voler andare via, perché bisognosa di rifornirsi costantemente di alcuni farmaci per via delle patologie di cui era affetta. Il giorno dopo, quindi, ha chiesto la restituzione della caparra e, al rifiuto dei dipendenti dell'albergo, ha pubblicato un post denigratorio su Facebook (definendo il titolare “peggio dei malavitosi”).

Non contenta, poi, il giorno successivo si è presentata in hotel insieme ad un uomo e ha aggredito due dipendenti e il titolare: i primi colpiti con latte caldo, il secondo con pugni e schiaffi (finirà al pronto soccorso con una prognosi di cinque giorni).

La turista è stata quindi denunciata con le accuse di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, diffamazione e lesioni personali. La struttura, difesa dall'avvocato Toni Indino, si è costituita parte civile. Nei giorni scorsi la donna è stata condannata in primo grado dal Tribunale di Lecce ad un anno di reclusione e al pagamento di un risarcimento nei confronti dell'hotel.