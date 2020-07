La tartaruga marina sceglie Porto Cesareo per deporre le uova. «Attenti, nessuno la disturbi»

Ultimo aggiornamento: 12:12

Ha scelto la spiaggia libera, fra il Tabù e Le Dune, per deporre le uova. Un'area che adesso è stata recintata dai responsabili dell'Area Marina Protetta di Porto Cesareo e dalla Guardia costiera, perché nessuno disturbi o arrechi danno alla natura.La raccomandazione degli esperti, infatti, è proprio questa: «Nessuno si avvicini o provi a toccare le uova. Bisogna garantire tranquillità e rispetto a questa specie, che ha scelto il Salento e lo Jonio per riprodursi».E stato dunque premiato l’impegno dell’Area Marina Protetta “Porto Cesareo” nella tutela delle tartarughe marine. La segnalazione ad Amp è arrivata dal personale delle Dune, all'alba. Da evidenziare che questa è di fatto, la prima nidificazione segnalata ed individuata nello Jonio pugliese per la stagione 2020. Il personale ha operato con l’autorizzazione in deroga di cui al Centro di Recupero Tartarughe Marine dell’Area Marina Protetta di Torre Guaceto.Il presidente del Consorzio di gestione Amp Porto Cesareo Remì Calasso, anche lui allertato alle prime ore del mattino è molto soddisfatto: «La nostra Riserva Nazionale Porto Cesareo, è ormai ritenuta dagli addetti ai lavori fiore all’occhello italiano ed europeo, e non solo per la bellezza del suo territorio, ma anche per le pratiche amministrative adottate»Il sito di nidificazione è monitorato 24 ore su 24 grazie al sistema di videosorveglianza della AMP Porto Cesareo che sarà ulteriormente implementato in queste ore con telecamere fisse per vigilare e monitorare sulla tutela della nidiata.