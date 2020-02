Trovato senza vita nella sua casa: è giallo sulla morte di un 52enne

Ultimo aggiornamento: 08:33

E' stato ritrovato senza vita, riverso sul pavimento di casa, un 52enne di Ugento, nel Salento . La drammatica scoperta ieri sera alle 22, quando la famiglia ha dato l'allarme. Non rispondeva alle chiamate e ai messaggi della sorella dalla mattina e proprio lei, preoccupata, ha avvisato i carabinieri. Così ieri, a tarda ora, la macabra scoperta dopo che i vigili del fuoco, alla presenza della donna, hanno sfondato la porta dell'abitazione in cui viveva da solo in via Cesare Battisti: C.F., 52 anni era riverso in camera da letto senza vita.Per lui non c'era più niente da fare. Il decesso è avvenuto per cause naturali, probabilmente a causa di un malore improvviso. La salma è stata già restituita ai familiari per i funerali.Sul posto, insieme ai vigili del fuoco. è intervenuta una pattuglia dei carabinieri.