Esce a raccogliere asparagi e non fa più ritorno: ansia per un uomo di Muro Leccese

Un uomo di 70 anni, Aldo Manti, è scomparso oggi alle 14 a Muro Leccese. Era uscito per andare a raccogliere asparagi nelle campagne vicine a casa ma non è più rientrato. La famiglia ha lanciato l'allarme e sono partite le ricerche dell'uomo. Sui social è già partito un appello che chiede a chiunque dovesse avvistarlo di avvisare.

L'uomo si trovava a casa della figlia, il luogo in cui si è diretto è tra la Contrada San Martino e la Contrada Maccallè nell’Agro di Muro Leccese. Carabinieri, Vigili del Fuoco e Protezione Civile si sono immediatamente attivati nella ricerca.

(Chiunque dovesse avere notizie o informazioni può contattare il 3294173757).

APPROFONDIMENTI LECCE Lecce, è stato ritrovato il 27enne Michael Fersini. Era... IL GIALLO Salento, scompare dopo aver saltato la scuola: 15enne ritrovata in...