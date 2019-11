Uomo scomparso a Monteroni: ritrovato da un bambino di sei anni

Miracolo a Monteroni, dove un bimbo di sei anni ha fatto ritrovare un anziano insulinodipendente scomparso da ieri. Vittorio Quarta, questo il nome dell'uomo, era scomparso ieri mattina durante una passeggiata per il paese. L'allarme era scattato dopo pranzo facendo partire le ricerche disperate, in lotta contro il tempo per via del diabete.

LEGGI ANCHE Scompare tra la folla bimbo di sei anni: ritrovato da quattro mini vigili

LEGGI ANCHE Si allontana da casa e scompare, notte di paura per un anziano salentino: ritrovato grazie al tam tam dei social

L’anziano non aveva con sé il cellulare. Le ricerche sono partite nel pomeriggio di ieri e sono proseguite fino a stamattina grazie ai vigili del fuoco hanno attivato una unità di comando locale (Ucl) nei pressi del campo sportivo comunale di Monteroni.

Il via vai degli elicotteri ha incuriosito il piccolo Andrea, che si è affacciato al balcone di casa sua, in via Vore, e ha notato la sagoma dell'uomo nella campagna di fronte avvisando i genitori.

Un vero miracolo, che ha portato in breve al ritrovamento dell'anziano, vivo e in buone condizioni nonostante il digiuno prolungato e la notte all'addiaccio.

L'ottantenne infatti aveva perso l'orientamento mentre passeggiava nella periferia del paese e ha passato la notte al freddo in un casolare, saltando vari cicli di insulina. Ai sanitari del 118 intervenuti in suo aiuto ha solo detto di avere fame. Ora si trova al Vito Fazzi di Lecce per accertamenti.

Felice epilogo per le ricerche dunque coordinate dalla sala operativa mobile con un massiccio dispiegamento di personale non solo dei vigili del fuoco ma anche di carabinieri, polizia municipale e protezione civile. In azione una ventina di mezzi e anche le unità cinofile.

A cui si è aggiunta la prontezza del piccolo Andrea.

Ultimo aggiornamento: 10 Novembre, 11:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA