Uomo scomparso a San Cataldo: ricerche in corso

Ricerche in corso nei dintorni di Lecce per un uomo che si è allontanato intorno a mezzogiorno di oggi dalla sua abitazione di San Cataldo. si tratta di Paolo Verrienti (in foto). Non si hanno sue notizie da quando ha lasciato la sua casa in via Margarito da Brindisi, nella marina leccese. In caso di avvistamento della persona, chiamare immediatamente la centrale operativa della Polizia Locale di Lecce o le altre forze dell'ordine.