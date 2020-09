Ultimo aggiornamento: 12:07

Il corpo senza vita di una persona è stato rinvenuto questa mattina a Lecce . A quanto si apprende il cadavere dell'uomo si trovava in via Martiri delle foibe: sul posto la polizia e il medico legale, che indagano sulle cause del decesso.La vittima era originaria di Galatina. Sul corpo sarebbero stati notati alcuni tagli che potrebbero fare pensare a una colluttazione.