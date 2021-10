Arriva al Pronto soccoro con una ferita da arma da fuoco: mistero

E' stato ferito con un colpo di arma da fuoco il 43enne di Lequile V.D.: l'uomo si è presentato questa sera nel Pronto soccorso dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce con il polpaccio sinistro fasciato. Sono stati i medici a chiedere l'intervento della polizia dopo avere constatato che si trattava di una ferita d'arma da fuoco.

Il ferimento da un uomo in auto a San Cesario

Il luogo del ferimento sarebbe stato il comune di San Cesario. Alla polizia l'uomo ha raccontato di essere stato affiancato da una Fiat Punto di colore scuro mentre rientrava a casa dal lavoro in bicicletta e che il passeggero lo ha chiamato, lo ha fatto fermare e poi ha esploso il colpo di pistola che lo ha ferito. Una versione che per il momento non ha trovato riscontri.