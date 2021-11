Tragica scoperta nelle campagne di Lecce: il corpo di un uomo impiccato a un albero

Tragica scoperta nelle campagne di Lecce, dove il corpo di un uomo è stato ritrovato impiccato ad un albero all'interno di una campagna in via San Pietro in Lama. Il ritrovamento è avvenuto all'interno di una proprietà privata nel primissimo pomeriggio di oggi: sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia e vigili del fuoco.

Il corpo ritrovato da un uomo che raccoglieva verdura

Ad accorgersi del corpo è stato un uomo che si era...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati