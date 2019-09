Ha un malore alla guida ed esce fuori strada: salvato dai carabinieri

Ultimo aggiornamento: 15:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri di Campi Salentina con il loro intervento soccorrono e salvano un uomo uscito di strada a causa di un malore.L'incidente è avvenuto oggi, sulla Strada Statale 7 Ter, nel tratto che da Campi Salentina conduce a Lecce, al confine con i comuni di Novoli e Trepuzzi, nei pressi della rotatoria che porta al paese del Nord Salento.Protagonista un uomo alla guida di una vecchia Peugeot e che a causa di un malore improvviso ha perso letteralmente il controllo del suo mezzo. Attimi di panico e tanta paura, con l'utilitaria che ha dapprima invaso la careggiata opposta al suo senso di marcia, e poi ha concluso la sua corsa in un canale per lo scolo delle acque.Sul luogo dei fatti è passata una pattuglia di Carabinieri in borghese. I militari dell’Arma, accortisi prontamente di quanto accaduto, si sono fermati e hanno provveduto sia ad allertare i soccorsi sia a gestire la circolazione, impedendo di fatto che potesse accadere qualcosa di più grave. Sul luogo sono poi intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato l'uomo in ospedale per le cure del caso e svolgere ulteriori accertamenti.