Si tuffa e annega: tragedia tra i bagnanti

Un altro annegamento in poche ore si è registrato nel Salento. Questa volta sul versante ionico, a Santa Maria al bagno. La vittima è un 70enne originario di Galatone, Oreste Colopi, ma da tempo residente a Milano. Non è ancora chiaro se l'uomo sia morto a causa di un malore improvviso mentre si trovava nelle acque delle Quattro colonne. All'improvviso, mentre nuotava alcuni bagnanti hanno visto il suo corpo galleggiare e hanno dato l'allarme. Nonostante l'intervento dei sanitari per l'uomo non c'è stato nulla da fare.Si tratta del terzo caso di morte in mare che si è verificato in pochi giorni nel Salento.