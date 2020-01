A “Uomini e Donne” scelta una salentina e il sindaco esulta: «Ruffano vince in amore»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«L'unica cosa che posso dirti adesso è quello che sento realmente: ti prego, dimmi di sì perché ti amo». Così Giulio Raselli ha scelto Giulia D'Urso, di Ruffano, a “ Uomini e Donne ”, la trasmissione condotta da Maria De Filippi e in onda ogni pomeriggio su Canale5.Nella puntata di oggi il tronista è apparso visibilmente emozionato prendendo la parola al centro dello studio: «Quando sei scesa la prima volta ti avevo notata subito, forse ci siamo anche guardati qualche volta - ha esordito Giulio - Siamo andati in esterna e ho sentito subito qualcosa di diverso rispetto alle altre persone. Però non ho letto subito questa cosa perché dall'altra parte c'era una persona che mi piaceva molto e con la quale avevo voglia di intraprendere un percorso bello».Dopo questa dichiarazione, spazio ad abbracci e baci che devono aver emozionato anche il sindaco di Ruffano, Antonio Cavallo, al punto da spingerlo a dedicare un post alla nuova coppia: «Ti avevamo augurato buona fortuna e successo - scrive su Facebook il primo cittadino - all'inizio di questo percorso, oggi ti auguriamo anche l'amore, congratulazioni Giulia!».