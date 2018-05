Università in lutto: addio a Vasanelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è spento ieri Lorenzo Vasanelli, ordinario di fisica sperimentale tra le figure cardine dell'Università del Salento dove ha insegnato per oltre 30 anni. Vasanelli era andato in pensione nel 2017 dopo aver ricoperto numerosi incarichi ed esercitato deleghe per conto dei rettori Rizzo e Laforgia. L'ultimo periodo lo aveva trascorso nella sede brindisina dell'ateneo salentino.«Il professor Vasanelli lascia alla nostra comunità un'eredità importante non solo a livello scientifico ma anche umano - ha commentato il rettore dell'Università del Salento, Vincenzo Zara -. A lui, alla sua tenacia, dobbiamo la fondazione e la crescita del polo universitario di Ingegneria dell'Università del Salento nella sede di Brindisi. Grazie alla sua dedizione è stato possibile incentivare la ricerca e lo studio dell'Ingegneria aerospaziale, un’area disciplinare che tanto lo appassionava. Autorevole e amatissimo dai suoi studenti, lo ricorderemo per la sua capacità di ascolto e per il suo essere sempre pronto al dialogo e al confronto. Oltre che per il suo impegno nell'ambito della Terza Missione con cui ha contribuito allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro territorio».I funerali saranno celebrati oggi alle 17 nella chiesa di San Lazzaro.