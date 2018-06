CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Università in subbuglio e un nuovo incubo sciopero tiene sulle spine gli studenti di Unisalento: i prof, infatti, sono pronti a incrociare le braccia proprio in occasione della sessione estiva degli esami[/FIRMA], dal primo giugno al 31 luglio. Docenti avanti, dritti per la loro strada, discenti costretti, invece, ad appellarsi al loro senso di responsabilità affinché l’astensione dal lavoro sia revocata.Dopo lo sciopero che ha visto il blocco degli appelli dal 28 agosto al 31 ottobre 2017 si torna dunque al punto di partenza. La protesta nasce dagli scatti stipendiali, congelati con le misure di contenimento della spesa volute dal Governo Monti, sbloccati dal governo Gentiloni ma solo a partire dal 2016, e non dal 2015 come richiesto dal corpo docente. Da qui la nuova levata di scudi.Questa volta la lettera di proclamazione dello sciopero coordinato dal Movimento per la dignità della docenza nato per impulso del professor Carlo Ferraro del Politecnico di Torino, è stata firmata da 6.857 professori e ricercatori di 79 università e istituti di ricerca. Non chiedono gli arretrati, i prof, ma chiedono che gli scatti bloccati e mai percepiti siano riconosciuti ai fini dell’anzianità di servizio.Sia quel che sia ad aprile scorso la Commissione di garanzia ha riconosciuto la legittimità dello sciopero. Cosa accadrà con gli appelli della sessione estiva? Stop al primo appello (sarà garantito il secondo), ma «negli Atenei nei quali gli appelli aperti a tutti gli studenti sono cinque (o meno di cinque) nel corso dell’intero anno accademico, si fisserà un appello straordinario, sostitutivo di quello del giorno dello sciopero, da tenere non prima del quattordicesimo giorno successivo».