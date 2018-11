Unisalento, condannato a un anno e tre mesi l'ex direttore generale Miccolis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Condannato a un anno e tre mesi di reclusione, pena sospesa, Emilio Miccolis, ex direttore generale dell'Università del Salento. I giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Lecce lo hanno riconosciuto colpevole del reato diinduzione indebita. Miccolis era finito sotto processo per le registrazioni di due incontri che ebbe, nel ruolo di direttore generale di Unisalento, con i sindacalisti Dino De Pascalis e Tiziano Margiotta. Ad entrambi promise vantaggi sul luogo di lavoro, l'università, in cambio di un atteggiamento più conciliante sotto l'aspetto sindacale.