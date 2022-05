Unisalento, studenti al voto: duello tra Link e Udu. Liste, candidati e modalità: tutto quello che c'è da sapere

Si vota da oggi fino a giovedì, in Unisalento, per le rappresentanze studentesche. Al di là di chi ha presentato la lista solo nei singoli dipartimenti, per gli organi centrali sarà un duello tra Link e Udu. E il duello si riproporrà anche per il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari. Qui Link ha candidato Annachiara Serio, Udu ha spinto Sabrina Loparco. «Candidarsi al Cnsu oggi è una grande responsabilità, perché gli studenti e le studentesse hanno più che mai bisogno della rappresentanza. Essere presenti ed esprimere pareri nelle sale dove si discute del nostro futuro è il mezzo imprescindibile per influire sul reale, e per cambiarlo», il commento di Serio. «Mi candido perché il Sud ha bisogno di esprimere una rappresentanza in quest'organo - il discorso di Loparco -. Troppo spesso assistiamo a un divario tra Sud e Nord. È il momento di invertire la rotta e mi piacerebbe portare le istanze del nostro territorio al Consiglio nazionale degli studenti».

Le due liste, entrambe politicamente schierate a sinistra, sono le uniche ad aver tirato la volata per tutti gli organi di rappresentanza di Unisalento. Dopo una lunga fase pandemica e nel pieno di una crisi economica, il nostro diritto allo studio continua ad essere compromesso. «Per un'università accessibile, sostenibile, formativa, alternativa, connessa al territorio, e - dichiara Laura Perrone, candidata e coordinatrice Link - soprattutto aperta a sostenere i propri studenti e le proprie studentesse, nelle loro diversità, esigenze, sogni, è ora di conquistare i diritti per costruire il futuro».

Da Udu, un video e un appello, con enorme attenzione al supporto psicologico, con uno sportello assente: «Nella nostra università esiste un corso di laurea in Psicologia di eccellenza, quindi è paradossale il fatto che la salute mentale sia così poco tutelata», spiega la candidata Laura Piccirillo.

Unisalento, le liste

Le candidature di Link: Alessio Chiriatti, Rachele Savina, Aurora Dongiovanni, Asia Reale; Laura Perrone e Alessandro Carbone al Cda di Unisalento; Margherita Coccioli e Cosimo De Silla (per Brindisi) al Cda di Adisu; Anastasia Giannuzzi e Natalia Valletta al Comitato Unico di Garanzia; Giulio Garofoli e Pierpaolo Saponaro al Cus.

Le candidature di Udu: Laura Piccirillo, Alessandra Romerio, Giorgio Zingarelli e Luisa Stefanizzi al Senato accademico; Marinella Milia e Laura Casciaro al Cda di Unisalento; Rebecca Napoletano e Giorgia Ruffo (per Brindisi) al Cda di Adisu; Marco Aiena e Stefano Bellante al Comitato Unico di Garanzia; Mario Pati e Alberto Corchia al Cus.

Unisalento, quando e come si vota

Si voterà il 17 e il 18 Maggio dalle ore 9.00 alle ore 18.00, il 19 Maggio dalle ore 9.00 alle ore 14.00. Ogni studente dovrà fare riferimento al seggio del proprio dipartimento.