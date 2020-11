Università del Salento, riapre lo sportello di supporto psicologico gratuito

All’Università del Salento riapre lo sportello telefonico di supporto psicologico già avviato nella prima fase della pandemia per sostenere gli studenti e le famiglie, i docenti e il personale d’Ateneo. Dottorandi e assegnisti iscritti all’Ordine professionale degli Psicologi (i dottori Lucrezia Ferrante, Marika Iaia, Gloria Lagetto, Tiziana Marinaci, Annalisa Levante, Paola Pasca, Giulia Piraino, Simone Rollo e Matteo Zaterini), coordinati dai professori Claudia Venuleo e Omar Gelo, risponderanno al numero 0832 299100 nei giorni di lunedì, martedì e giovedì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18, dialogando con quanti sentissero il bisogno di parlare delle proprie paure, preoccupazioni, senso di solitudine.

L’attività, gratuita per la comunità accademica, è stata ora inserita in un più articolato “Servizio di Psicologia”, attivato presso il Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo: per esigenze che travalicano le possibilità offerte dall’ascolto e necessitano di una presa in carico di tipo consulenziale o terapeutico, è infatti possibile scrivere a serviziopsicologia@unisalento.it.



Il nuovo “Servizio di Psicologia” è coordinato da Claudia Venuleo, docente di Psicologia clinica, ed è organizzato su due ambiti principali di intervento: l’ambito clinico (referenti i professori Venuleo e Gelo), per attività clinica di consulenza, sostegno e psicoterapia, in setting individuali, di coppia o di gruppo e per attività formative – seminari, corsi brevi di aggiornamento e qualificazione professionale su temi legati alla prevenzione e all’intervento nell’ambito della psicologia clinica e della salute; l’ambito organizzativo e del lavoro (referente la professoressa Emanuela Ingusci) per attività di consulenza, analisi dei fabbisogni, selezione, formazione, sviluppo e gestione psicologica delle risorse umane al servizio di enti, istituzioni, realtà aziendali. Questi ulteriori servizi saranno erogati con l’applicazione di tariffe agevolate per la comunità accademica (personale e studenti).

