Unisalento, ok da Roma a tre nuovi corsi. Si parte nel 2022

Da Roma arriva il parere favorevole di Anvur a tre nuovi corsi di laurea a Unisalento in attesa del via libera per Medicina: sono le lauree in Cambiamenti climatici, Scienze motorie e Scienze della cooperazione.

Si parte dal prossimo anno

Si parte già il prossimo anno accademico: l’ok è stato recepito dal Senato accademico. Sul fronte della nuova offerta formativa anche quattro master che porta a 14 il numero dei corsi post-laurea a UniSalento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA