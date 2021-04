Unisalento, si apre l'anno accademico. Il messaggio del rettore: «Fiducia nei giovani e nel futuro. Con la facolta di Medicina, una nuova pagina»

«Ora o mai più». Con questo pungolo il rettore dell'Università del Salento, Fabio Pollice, ha dato la chiave di lettura della 66esima cerimonia di apertura dell'anno accademico. Una celebrazione a sala sostanzialmente vuota e silenziosa, vista l'assenza del pubblico imposta dalla pandemia da Sars-Cov-2.

La lectio magistralis affidata ad Eva Cantarella, storica del Diritto romano, già docente all'Università degli Studi di Milano, chiamata (via web) a dare ragione del ruolo della cultura nella Storia e in questo specifico e difficile momento.

Le parole del rettore

«Dobbiamo dare fiducia ai nostri giovani - ha detto Pollice - che in questo momento non vedono la direzione in cui va il mondo. Mai come in questo momento abbiamo bisogno di dare a questa inaugurazione un valore prospettico, di superare la crisi pandemica e proiettarci nel futuro; abbiamo bisogno di una visione che ci restituisca entusiasmo, ma anche ci impegni reciprocamente verso un obiettivo comune e condiviso: lo sviluppo del nostro Ateneo, lo sviluppo del nostro territorio. In quest’ottica rafforzeremo i nostri sforzi per fare dell’Università un grande hub di ricerca sul tema del benessere sostenibile, facendo rete con gli altri attori territoriali e con quanti riusciremo ad attrarre da altri contesti nazionali ed internazionali. Attorno al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia – che ci auguriamo possa superare con successo l’ultima fase valutativa dell’ANVUR – costruiremo un polo di ricerca su “Salute & Benessere” di livello internazionale, mettendo in valore quanto già presente nel nostro territorio ed attraendo, attraverso iniziative mirate, come la creazione di un acceleratore dedicato, nuove iniziative produttive che vadano ad integrare e rafforzare il polo di ricerca, facendone volano di sviluppo di produzioni avanzate in area sanitaria».