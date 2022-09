Unisalento, inaugurata la nuova Community Library. Pollice: «Popolate il campus»

"Questo è un luogo bello". Il rettore dell'Università del Salento, Fabio Pollice, presenta così la nuova Community Library nel Campus Ecotekne, tra Lecce e Monteroni. Una struttura finanziata dalla Regione Puglia per 1,36 milioni di euro e inaugurata nella mattinata di oggi, aperta però già da inizio mese.

La presidente del consiglio regionale, Loredana Capone, spiega la soddisfazione della Regione per la terza struttura di questo tipo aperta a Lecce con finanziamenti pubblici. Erano già tanti i ragazzi presenti per studiare e per passare del tempo insieme.

La struttura

"Questi luoghi vivono - dice Pollice ai ragazzi - perché voi li fate vivere. Interagire vuol dire creare valore". La struttura è gestita dalla cooperativa Ninive, rappresentata da Alessandra Signorile. La Community Library è stata istituita al primo piano del museo dell'ambiente, nei pressi del complesso che ospita ingegneria.

Pollice ha sottolineato anche l'importanza del campus per l'università e i continui investimenti: qui verrà realizzata una nuova struttura per lo studio a forma di S (come Salento), lo studentato con 200 posti letto nell'ex Itca e verrà adeguato alle norme di legge il campo da calcio a 11. La Community Library è il primo passo, ma è già affollata.