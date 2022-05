Unisalento: pienone Link, Udu tiene botta. I risultati delle elezioni

Link si conferma prima lista alle elezioni universitarie in Unisalento. Agli organi centrali è un dominio della lista rossa, che sfonda quota 2.700 voti sia al Consiglio d’Amministrazione Unisalento (2752) che al Senato accademico (2747), in entrambi i casi seguita da Unione degli Universitari (Udu), che porta a casa circa 1500 voti su entrambi i fronti.

In Senato tra i quattro eletti in quota studenti tre sono di Link e il quarto di Udu: si tratta di Alessio Chiriatti (1232), Rachele Savina (580) e Aurora Benedetta Dongiovanni (350), oltre a Laura Piccirillo (630) in quota minoranza. Per quel che riguarda, invece, gli organi di rappresentanza in Adisu il posto per Lecce va a Margherita Coccioli (Link), quello per Brindisi invece passa a Udu, con Giorgia Ruffo.

La vittoria di Link è pressochè estesa a tutti gli organi centrali, tranne Adisu per Brindisi. Il pienone comprende anche la vittoria al Centro Universitario Sportivo, con 2670 preferenze, contro le 1462 di Udu, con un rappresentante per parte. La divisione uno a uno dei posti disponibili arriva anche per il Consiglio d’Amministrazione dell’Unisalento (la più votata è stata Laura Perrone, con 1780 preferenza, già coordinatrice di Link per Lecce) e per il Comitato Unico di Garanzia.

Adesso i risultati del Cnsu

Il nuovo Consiglio degli Studenti, che dovrà ora eleggere il presidente, vede una maggioranza di 22 consiglieri per Link.Tra oggi e domani i risultati, invece, del Cnsu, con due candidate da Lecce: Annachiara Serio (Link, per cui sono stimati circa 2.100 voti, ma senza alcuna ufficialità) e Sabrina Lopalco (Udu).