Unisalento, biblioteche aperte fino a mezzanotte e capienza al 100%: le novità dal Cda

Aule studio aperte più a lungo e stop alle prenotazioni tramite l'app: cambia così l'utilizzo delle strutture pubbliche in Unisalento. Il Consiglio d'Amministrazione ha approvato alcune proposte, tra cui questa, portata da Unione degli Universitari Lecce, relativa agli spazi comuni per lo studio. Le novità: stop all'utilizzo obbligatorio dell'app "PrendiPosto", che era obbligatoria dallo scoppio della pandemia; capienza di aule studio e biblioteche al 100% da settembre; le biblioteche interfacoltà chiuderanno alle 24 e non più alle 23. Sarà anche fatto un recap delle reti wifi, per capire dove occorre intervenire.

