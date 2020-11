Unisalento, +7% di matricole «E ora puntiamo all'estero»

UniSalento vola con un più 7,1 per cento di immatricolazioni: il miglior risultato da dieci anni a questa parte. E spazza via le paure degli ultimi messi: nessun effetto lockdown che, pure, avrebbe potuto teoricamente favorire le iscrizioni alle prestigiose università del nord senza la necessità - alla luce della teledidattica - di trasferirsi con relativo aggravio di spese. Nessuna fuga, anzi. I numeri lasciano ben sperare: questo diconod all'Ateneo.

I dati delle iscrizioni sono stati presentati ieri mattina, in conferenza stampa online, dal rettore di UniSalento, Fabio Pollice; dal delegato all'Offerta formativa, Attilio Pisanò; dal delegato del rettore alla Performance di Ateneo, Andrea Ventura; dal delegato alle Tecnologie digitali, Luigi Patrono. Tangibile la soddisfazione e le aspettative: entro il 31 dicembre (data entro la quale ci si può ancora iscrivere pagando una piccola mora) lo stesso Ventura ha spiegato che, secondo le proiezioni attuali gli immatricolati potrebbero toccare quota 4.800. Sino a ieri mattina erano 4.606 gli iscritti che avevano perfezionato la loro posizione pagando la prima rata delle tasse universitarie, ma i pre-iscritti sono 5.311. Quindi, ci sono ancora 705 studenti che potrebbero decidere di studiare a UniSalento.

È già un successo pieno quello che portano a casa Pollice e la sua squadra: il dato attuale è il più alto degli ultimi dieci anni e può solo crescere nelle prossime settimane con il perfezionamento delle iscrizioni da parte degli studenti che si sono pre-immatricolati. Peraltro Pisanò ha spiegato che è in corso lo scorrimento delle graduatorie per i corsi a numero programmato dell'area tecnico-scientifica e, perciò, il numero di iscritti salirà sicuramente. Ma Pollice non si accontenta: «Un successo che consideriamo un punto di partenza. L'attrattività del nostro Ateneo cresce grazie alla qualità dell'offerta formativa e alla capacità di collegamento con il mondo del lavoro, ma anche grazie al miglioramento delle attività di orientamento che ci hanno consentito nei mesi scorsi di raggiungere capillarmente le scuole superiori del territorio. Nei prossimi mesi vogliamo spingerci oltre la Puglia, con progetti che hanno l'obiettivo di promuovere il nostro Ateneo tra gli studenti del resto d'Italia e d'Europa, ma anche del bacino del Mediterraneo e della Cina. Nel primo caso, lavorando con la rete dei docenti formatisi a UniSalento che lavorano in centinaia di scuole superiori sul territorio nazionale. Nel secondo caso con progetti mirati, una flat tax e una Scuola di italiano per stranieri».

Sotto i riflettori i nuovi corsi di laurea in Diritto e Management dello Sport (81 iscritti su 112 pre-immatricolati) e in Ingegneria biomedica (178 iscritti su 193 pre-immatricolati) che con i risultati ottenuti hanno rafforzato la posizione di Pollice sulla necessità di puntare a un'offerta formativa che non sia semplicemente la risposta a una domanda del mercato e quindi rivolta alla futura occupabilità. L'ambizione dichiarata del rettore è quella di un'università che formi in previsione di ciò che servirà al territorio che, nel caso del Grande Salento, deve essere indirizzata al benessere della persona e a una qualità della vita ecosostenibile.

Pollice persegue quello che è stato il cavallo di battaglia della campagna elettorale che lo ha poi portato alla vittoria. Pisanò ha dato la sua chiave di lettura precisando che la crescita dei corsi per i quali è stato abolito il numero programmato è «una decisione strutturale che porterà benefici anche nei prossimi anni accademici. Non è un caso che tra questi corsi ci siano quelli che hanno avuto i miglior risultati in termini di incremento percentuale: si tratta di Lingue Culture e Letterature Straniere (43%), Economia e Finanza (31%), Management digitale (35%). Consolidati e in crescita, inoltre, alcuni corsi storici tra i quali Scienze della Comunicazione (dopo Lingue, la seconda performance in assoluto in termini di crescita), di cui il prossimo anno si celebrerà il ventennale dell'attivazione».

Patrono ha infine presentato la nuova app UniSalento orienta: un'iniziativa che, in linea con il miglioramento delle tecnologie digitali avviata nei mesi scorsi, ha l'obiettivo di raggiungere capillarmente soprattutto le matricole e gli studenti delle scuole superiori, potenziali nuovi iscritti per il prossimo anno accademico, «usando il loro linguaggio». La app, già disponibile per i dispositivi Android e a breve anche per quelli Apple, è stata ottimizzata con il coinvolgimento degli stessi studenti nella fase di test pre-pubblicazione, integra anche il servizio di chat online delle segreterie e semplifica l'accesso alle informazioni più importanti per gli studenti: offerta formativa, sedi e servizi.

«Vogliamo essere un'Università sempre più vicina agli studenti, capace di comunicare con loro in modo semplice e veloce», ha concluso il rettore Pollice, «promuovendo parallelamente iniziative per lo sviluppo del territorio».

