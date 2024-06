UniSalento, 33 aziende informatiche incontrano studenti e laureandi

Sono 33 le aziende del settore informatico parteciperanno domani 4 giugno all’ICT Day organizzato dal centro di ricerca I-STORE dell’Università del Salento: un evento capace di offrire la possibilità a studenti/esse, laureandi/e, laureati/e e dottorandi/e di ricerca provenienti da qualsiasi università (operanti nelle discipline ICT - ingegneria informatica, ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria elettronica, ingegneria gestionale, ingegneria biomedica, informatica, data science, management digitale, matematica e fisica) di incontrare le tante aziende ICT affiliate allo stesso centro, impegnate quotidianamente ad accelerare la transizione digitale verso un futuro più sostenibile e smart.

Il programma

L’evento si svolgerà dalle ore 9:00 alle ore 16:30 presso l’edificio Aldo Romano, nel campus Ecotekne (via per Monteroni 165, Lecce). Dopo i saluti istituzionali del Rettore Fabio Pollice, dell’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia Alessandro Delli Noci e del Presidente di Confindustria Lecce Valentino Nicolì, il professor Luigi Patrono, Delegato del Rettore alle Tecnologie digitali e coordinatore del centro I-STORE, avvierà i lavori con una relazione sui principali risultati ottenuti nell’ultimo semestre di attività del centro, in termini di trasferimento tecnologico e di networking tra le aziende e il mondo della ricerca.

Il delegato del rettore

“L’ICT Day di Unisalento”, dichiara il professor Patrono, “rappresenta uno degli strumenti definiti ed attuati dal centro di ricerca I-STORE dell’Università del Salento per stimolare e rinforzare il rapporto tra laureandi e docenti principalmente dei corsi di laurea in Ingegneria Informatica e il mondo produttivo rappresentato dalle tante aziende operanti nel mercato Digitale. Temi come l’intelligenza artificiale, gli ambienti pervasivi, le tecnologie IoT, il Cloud Computing rappresentano ingredienti fondamentali del percorso triennale e magistrale di Ingegneria Informatica dell’Università del Salento che, nell’a.a. 2023-24, ha registrato un forte interesse da parte dei nostri ragazzi e soprattutto del Territorio, registrando interessanti numeri di immatricolazioni che hanno raggiunto quasi quota 300 per il corso di laurea di primo livello.

Le aziende coinvolte

Tali risultati hanno evidenziato il ruolo fondamentale e l’importanza dell’Ingegneria Informatica in diversi ed eterogenei settori applicativi. Tra le iniziative attuate dal centro ricordiamo anche la rete FUTURO che riguarda 11 scuole e licei delle province di Lecce e Brindisi”.

Le 33 aziende coinvolte nell’incontro di domattina sono: Commedia, Inmatica, Gematica, Sorint.Lab, Tiledesk, Net Service, Parsec 3.26, Reco 3.26, Bionit Labs, Graphaware, Mer Mec, Sincon Srl, Dinets, Pharmaservice, Bpm Soft, Eos Solutions, Smi Technologies and Consulting, Willo, Progetti e Soluzioni, Generali Business Solutions, Primaton, Fm-Techniology, Bip Consulting s.p.a., Cubit Lab, Infocom srl, Links Managements and Technology s.p.a., NIVA, Orbyta Technologies, SEI Consulting, Skills Group, Studio Amica, WiCity, X3 Solutions.

Prenotazioni agli incontri attraverso la piattaforma https://www.unisalento.it/evento-ict-day-2024#/calendar