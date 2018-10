Una via per Teresa Russo vittima di femminicidio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Teresa Russo, uccisa lo scorso 16 luglio dal marito reo confesso, non sarà dimenticata. A ricordarla, a conclusione dell'iter procedurale avviato dopo l'ultimo consiglio comunale, ci sarà una via a lei dedicata. Il nome di Teresa campeggerà sull'indicazione segnaletica della via intitolata al controverso generale piemontese Enrico Cialdini, una delle figure militari più sanguinarie del Risorgimento. La cancellazione di via Cialdini potrebbe avvenire tra meno di un anno. Tutto ha avuto inizio dopo la proposta avanzata dal consigliere comunale del M5S, Massimo Scarpa, e dopo un impegno assunto dal sindaco Giuseppe Taurino, durante il consiglio comunale del 27 luglio scorso. La via sarà intitolata alla 57enne originaria di Novoli, ma da anni cittadina trepuzzina.Il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità l'avvio della procedura dopo l'emendamento dei capigruppo Giuseppe Rampino di Solidarietà Lavoro e Democrazia, Massimo Scarpa di M5S e Simona Manca di On-Accendi Trepuzzi. Contemporaneamente alla variazione della toponomastica le comunicazioni relative alla nuova via saranno inviate a tutti gli uffici per le notifiche di atti, e consegna della posta per evitare ogni eventuale disservizio a scapito dei cittadini.