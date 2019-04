Una tonnellata e mezzo di marijuana: presi dopo l'inseguimento nelle acque di Leuca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LEUCA - Una tonnellata e mezzo di marijuana caricata su un potente motiscafo diretto nel Salento. La scorsa notte i Reparti aeronavali delle Fiamme Gialle pugliesi hanno portato a termine un’importante operazione antidroga al largo delle coste salentine.Al largo di Santa Maria di Leuca, il natante visibilmente carico proveniente da acque internazionali non sio è fermato all’alt, dandosi alla fuga.Durante l'inseguimento gli scafisti hanno tentato di liberarsi di buona parte del carico gettandolo in mare, senza che ciò impedisse alle vedette veloci del Roan di raggiungere ed abbordare il natante.A bordo dell’imbarcazione e nel tratto di mare interessato dall’operazione, sono stati rinvenuti 71 colli d marijuana, del peso complessivo di una tonnellata e mezzo, che al mercato clandestino avrebbe fruttato circa 15 milioni di euro.Il mezzo utilizzato per l’illecito traffico, un gommone lungo 10 metri circa, dotato di due potenti motori fuoribordo, veniva condotto nel porto Santa Maria di Leuca e sottoposto a sequestro, mentre i due scafisti, di nazionalità albanese, venivano fermati per detenzione e traffico internazionale di sostanze stupefacenti e posti a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.«L’operazione aeronavale della scorsa notte, conferma l’efficacia del dispositivo di presidio marittimo messo in atto dalla Guardia di Finanza quale “polizia del mare”, a contrasto dei traffici illeciti rivolti verso le coste nazionali e dell’Unione Europea - spiegano dal comando pugliese -. La perfetta sinergia tra la componente aeronavale del Corpo, gli assetti Frontex e i Reparti territoriali delle Fiamme Gialle, nonché la stabile e consolidata collaborazione con le Autorità di Polizia albanesi, sta consentendo, grazie anche ai proficui rapporti di collaborazione con le varie Procure della Repubblica, di contrastare efficacemente i sodalizi criminali che gestiscono il traffico internazionale di sostanze stupefacenti».