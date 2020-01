Una statua per Francesco Millelire: «Così resterà sempre al suo angolo»

Ultimo aggiornamento: 20:28

LECCE - Dopo il lutto arriva la proposta: realizzare una statua per Francesco Santoro, alias Millelire, posizionandola al "suo" angolo della piazza.L'idea è del gruppo The Lesionati, con cui Francesco ha collaborato negli ultimi dieci anni, fissando nell'immaginario collettivo il suo personaggio, supereroe goliardico caro a migliaia di salentini. Un'usanza piuttosto diffusa in varie città, che dedicano statue a grandezza naturale, posizionate per strada, ai loro personaggi più illustri e amati.Da quando se n'è parlato sulla rete si è scatenato il dibattito e il gruppo ha voluto precisare in un post le sue intenzioni.