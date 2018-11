Un tuffo nella dolcezza con Agrogepaciock

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Lecce, cinque giornate per stimolare i sensi. Da oggi e fino al prossimo mercoledì, torna la più grande e importante fiera professionale del Sud Italia con cadenza annuale dedicata al mondo dell'agroalimentare e al food & beverage di qualità.La XIII edizione di Agrogepaciok parte alle 10 di stamane, con taglio del nastro e buffet inaugurale previsti alle 17. Gli spazi di Lecce Fiere, in piazza Palio, si faranno nuovamente teatro per il Salone nazionale della gelateria, pasticceria, cioccolateria e dell'artigianato agroalimentare di qualità, presentato da Camera di Commercio, Confartigianato Imprese, Confcommercio, Confesercenti, Cna, UnionAlimentari Confapi e Coldiretti di Lecce, e organizzato da Eventi Marketing & Communication di Carmine Notaro con il sostegno della Regione Puglia e la collaborazione dell'Associazione Pasticceri Salentini, dei Maestri Pizzaioli Gourmet Salentini, dell'Associazione Cuochi Salentini e di Campus Etoile Academy. Agrogepaciok si presenta come una ricca vetrina con più di 400 prestigiosi marchi presenti. Ospita anche quest'anno chef di grande fama e propone un ricco programma di showcooking, corsi professionali, concorsi nazionali e tanti altri eventi collaterali all'interno dei Forum dedicati a Cucina, Pasticceria, Panificazione e Pizzeria, ai quali si aggiunge per la prima volta il Forum Caffè Salento Coffee Village a cura di Agrogepaciok e Barista& di Matteo Don Giovanni e Carmine Iannone.Si comincia oggi in grande stile. Nel Forum di Cucina dalle 12 alle 14 si svolgerà una lezione di finger food dei maestri della prestigiosa scuola di cucina fondata e diretta da Rossano Boscolo.Nel Forum di Pasticceria verrà preparata in diretta la grande torta inaugurale e il buffet. Nel Forum di Panificazione, dalle 10 alle 19 si terranno continue dimostrazioni di preparazione di pane, pizza e focaccia e creazione di prodotti da forno. Nel Forum di Pizzeria dalle 12 alle 14 lezioni di finger food per un aperitivo alternativo. All'ora di pranzo, inoltre, si potranno degustare le pizze a fronte di un'offerta di 5 euro: il ricavato sarà devoluto all'Associazione Genitori Onco-ematologia pediatrica Per un sorriso in più onlus di Lecce.Nel nuovo Forum Caffè Salento Coffee Village alle 10.30 il campione italiano Barista 2018 Davide Cavaglieri, parlerà dei 10 step per preparare la gara; alle 12 sarà la volta di Carmine Iannone, coordinatore della formazione di Sca Italy, su Le cattive abitudini del barista, come influiscono sull'apprendimento e la crescita professionale; alle 14 si parlerà di Colori del tè, differenze tra le principali categorie, coltivazione e lavorazione delle foglie con Alessandra Celi di Tè e Teiere; alle 15, workshop Pulycaff con Davide Cavaglieri su L'importanza della manutenzione delle attrezzature; a seguire, alle 16.30, lo stesso Cavaglieri parlerà di Estrazioni di qualità, non solo espresso, mentre alle 17.45 i riflettori saranno puntati, sempre con Alessandra Celi, su tecniche di degustazione del tè, caratteristiche di gusto e diversità aromatiche delle diverse specie.Il Salone sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19. Aggiornamenti su www.agrogepaciok.it.