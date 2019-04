Un sorriso grande, una bella famiglia e una bimba di 3 anni che non lo rivedrà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Forse uno sbandamento, forse un dislivello della strada, è un attimo lasciarsi sfuggire il controllo della moto. Ha perso così la vita un giovane gallipolino di 28 anni, Antonio Acace. Una splendida giornata di sole, la giornata ideale per un tour in moto. Poteva mai pensare Antonio che quella sarebbe stata la sua ultima passeggiata?Gallipoli piange un suo giovane figlio, Antonio Acace che lascia una compagna e una bimba di soli tre anni, che già sa che non vedrà più il suo papà. Non si sa come la moto, una Honda Hornet 600 abbia potuto sbandare, forse a causa di un dislivello nel manto stradale o per un problema della stessa moto, ed ha finito la sua folle corsa sul guardrail.Gli amici che erano a poca distanza da lui raccontano di aver superato la curva e visto un gran polverone e poi il corpo del ragazzo per terra, l'autista dell'auto che veniva in senso contrario racconta invece di aver visto una moto che girava impazzita come una trottola. In stato di forte shock sono ora quei tre ragazzi che erano con Antonio, diretti verso la pista di Ugento, che hanno praticamente quasi assistito alla tragedia e che ora giurano di non voler più salire in sella ad una moto.Già nella mattinata lo stesso gruppo di amici aveva percorso quella strada per andare alla Pista Salentina. Ci erano stati tutti insieme e avevano trascorso una bella mattinata immortalata anche da quel selfie postato sulla pagina facebook di Antonio. Un largo sorriso, il viso sereno di un ragazzo che si sta divertendo, l'ultimo selfie della sua vita, un'immagine che ora diventa quasi inquietante se solo si pensa che poche ore dopo quel bel ragazzone ha chiuso la sua vita in modo così tragico.Antonio Acace aveva una compagna, una bimba di tre anni e lavorava con il padre, che è commerciante all'ingrosso di prodotti ittici. Una famiglia conosciutissima a Gallipoli, la sua: una bella famiglia composta dalla mamma, il papà e quattro figli. Antonio lascia infatti nella più cupa disperazione anche due sorelle e un fratello. Una disperazione iniziata in una bellissima giornata di sole, una di quelle che scaldano il cuore perché preludio dell'estate ormai incombente, una disperazione senza fine.Sul posto della tragedia sono arrivati subito i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane, morto probabilmente a causa delle tante gravi ferite riportate. Pare infatti che il ventottenne sia deceduto sul colpo. Sono intervenuti inoltre anche i militari della stazione di Taviano e della sezione radiomobile della compagnia di Casarano.La superstrada, intanto, è rimasta chiusa al traffico per diverse ore e fino al tardo pomeriggio, tempo necessario per effettuare i rilievi utili a ricostruire la dinamica dello schanto, causando disagi alla circolazione di un giorno festivo in cui in molti si stavano recando al mare.