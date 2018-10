Un secolo di storia sul corso dei leccesi: la foto dell'epoca e quella di oggi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quasi un secolo. E' la differenza tra le due foto che mostrano corso Vittorio Emanuele e, sullo sfondo, la chiesa di Sant'Irene, nel centro storico di Lecce. Più o meno la stessa inquadratura, ma tra l'una e l'altra sono passati circa cent'anni di storia: la marcia su Roma e l'avvento del Fascismo, la seconda guerra mondiale, gli anni della ricostruzione, quelli del boom economico, il Sessantotto, gli anni di piombo e poi ancora fino ai nostri giorni. L'immagine storica è tratta dal libro "Note sul Fascismo leccese" di Ruggero Vantaggiato.Da notare, in alto a sinistra, il manifesto pubblicitario di un rimedio farmaceutico contro la "tosse asinina" , ovvero la pertosse. Anche allora qualche problema col traffico nel centro storico: invece delle auto, tra la folla di pedoni, un carro e una carrozza diretti in piazza S.Oronzo. Sullo sfondo, unica a resistere insieme ai palazzi tra i negozi che non ci sono più, la chiesa di Sant'Irene.