“Il martirio di San Fortunato” abbandona l'altare del Duomo: sarà restaurato

Dieci anni di Artigianato d'eccellenza in questa edizione della mostra-mercato del manufatto d'autore più fashion d'Italia, in programma dal 17 al 19 maggio presso l'ex Chiesa di San Francesco della Scarpa di Lecce e ricca di espositori provenienti da ogni parte d'Italia, e un dono alla città per celebrare la ricorrenza: il restauro di un'importante opera d'arte.Oggi alle 11 l'arcivescovo Michele Seccia e il parroco del centro storico Don Antonio Bruno hanno consegnato infatti nelle mani della restauratrice Rossana Loiacono la tela settecentesca Il Martirio di San Fortunato, opera del celebre pittore tardo-barocco di scuola napoletana Oronzo Tiso dedicata al santo che condivide con Sant'Oronzo e San Giusto il patronato della città.L'opera, custodita sopra l'altare barocco della Cattedrale realizzato dall'architetto Giuseppe Zimbalo, verrà infatti sottoposta ad un intervento di restauro intensivo che riporterà la tela, oggi abbastanza nascosta sotto una patina scura dovuta al tempo e agli agenti atmosferici, al suo antico splendore.Alla cerimonia, che successivamente proseguirà nel Salone dell'Episcopio di piazza Duomo, sarà presente Maria Lucia Seracca Guerrieri, ideatrice della mostra-mercato e artefice dell'intervento di restauro di concerto con la Curia leccese e in collaborazione con la Banca Popolare Pugliese. Anche quest'anno Artigianato d'eccellenza si svolgerà in contemporanea con la manifestazione Cortili aperti.