Un materasso sulla statale: auto lo centra e va a sbattere

Incredibile incidente ieri alle 23 sulla statale 101 che collega Lecce a Gallipoli. All'altezza dello svincolo per Galatone un grosso materasso è caduto da un mezzo in corsa ed è stato abvandonato in strada finendo al centro della carreggiata. Un ragazzo molto giovane alla guida di un'auto che procedeva in direzione Gallipoli lo ha centrato in pieno andando violentemente a sbattere sul guardrail. Ora è caccia a chi abbia potuto compiere un gesto così sconsiderato mettendo in pericolo l'incolumità pubblica. La sorella dell'automobilista ha infatti lanciato un appello su Facebook perché chi ha visto qualcosa avvisi le autorità. Per il ragazzo sfortunatamente non ci sono state gravi conseguenze, nonostante l'auto sia andata completamente distrutta.