«Un habitat prezioso e unico ricco di grotte e biodiversità»

Uno degli studiosi che si sono occupati maggiormente delle caratteristiche ambientali intorno al Capo d'Otranto è Genuario Belmonte, professore di zoologia marina del Disteba dell'Università del Salento.

Quali sono le caratteristiche salienti della istituenda Area Marina Protetta?

«È la località con il più alto numero di grotte e cavità sottomarine d'Italia, questo intorno al Capo d'Otranto, dove troviamo ben 11 grotte importanti ed innumerevoli cavità e tunnel sottomarini. Poi c'è il coralligeno profondo che inizia ai 50 metri di profondità per spingersi oltre ed il corallo rosso, sui 100-120 metri. Sono ambienti preziosi che si spingono a miglia dalla costa, questi vanno protetti così come le grotte, alcune delle quali sono ormai celebri».

Ma quali sono gli ambienti più preziosi?

«Solo per fare un esempio, a Punta Facì abbiamo oltre 40 specie diverse di spugne, che è una caratteristica delle grotte salentine, e le uniche stalattiti di origine biologica sinora conosciute al mondo. Queste ultime sono uniche al mondo, esistono solo ad Otranto. Dopo la nostra scoperta ne hanno riconosciute alcune a Cipro, ad esempio, ma quelle di Otranto misurano oltre due metri, quelle di Cipro circa 15 centimetri: un'esclusiva mondiale, al momento».

L'azione di tutela cosa porterebbe?

«Dovrebbe portare all'eliminazione di alcune pratiche dannose. Faccio l'esempio dello strascico che, per legge si effettua a 70 metri di profondità. Nell'alto Adriatico bisogna uscire a miglia dalla costa per trovare queste profondità, qui a poche decine di metri, in molti casi».

E quella della pesca a strascico è pratica dannosa per il nostro mare?

«Lo strascico provoca un danno incredibile all'ambiente marino, un danno incalcolabile che va contro le direttive europee per la conservazione dei fondali marini. Per questo motivo rischiamo una seria procedura d'infrazione dell'Unione Europea con conseguente multa salatissima. E poi c'è anche un aspetto sociale».

Quale?

«La grossa pesca industriale, effettuata in questo modo distruttivo, ruba le risorse ai piccoli pescatori del Salento che sono costretti, addirittura, a cessare la loro attività».

