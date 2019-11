Galatone si ferma: un corteo lungo le strade del paese per l'addio

Ultimo aggiornamento: 10:42

Le salme dei tre galatonesi sono arrivate in paese oggi alle 10.30: un corteo partito da piazza San Sebastiano ha rl santuario del Ss. Crocifisso. Qui i feretri rimarranno fino alla conclusione della cerimonia funebre, che avrà inizio alle 15. Il sindaco Flavio Filoni ha emesso una ordinanza di regolamentazione del traffico e della sosta.Dalle 8 e fino all'arrivo del corteo nel santuario, saranno chiuse al traffico piazza San Sebastiano, via Torrente - 1° tratto, via San Sebastiano, viale XXIV Maggio, da piazza San Sebastiano fino a via XX Settembre, via Roma, piazza San Demetrio, via Sant'Anna, largo Chiesa, piazza Costadura, via Convento, piazza SS. Crocifisso, via Galateo, via A. Diaz e via Colonna. Per tutta la permanenza delle salme nel santuario, inoltre, saranno chiuse al traffico, con divieto di sosta, piazza SS. Crocifisso, via Nizza (dall'incrocio con Via Madonna della Grazia fino a Piazza SS. Crocifisso), via Regina Elena, via Garibaldi fino all'incrocio con Via Mazzarella, via Grossi, piazza Costadura, via Convento, via Castello, via Beato Egidio; divieto di sosta su entrambi i lati su strada vicinale Marini. Durante il tragitto fino al cimitero, a partire dalle 14, divieto di sosta su via Leuzzi e divieto di accesso su via Savoia in entrata da Nardò, con deviazione su via Riccardi.