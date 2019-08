Un concorso per la Città del mare: cercasi archistar per i waterfront

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riqualificazione marine: il Comune cerca nuovi archistar. È questo il piano pensato da Palazzo Carafa per la valorizzazione del litorale leccese. Il progetto è stato inserito all'interno del programma per la sottoscrizione del Contratto Istituzionale di Sviluppo, presentato qualche giorno fa al Ministero dello Sviluppo Economico, e punta a trasformare alcuni dei simboli delle marine in veri e propri attrattori culturali grazie all'ingegno di architetti e firme illustri.All'interno del documento presentato a Roma, e che presto sarà valutato dal Comitato interministeriale di programmazione economica (Cipe), l'amministrazione comunale ha inserito il recupero delle torri costiere leccesi. Il piano avverrà attraverso il ridisegno delle loro aree contermini finalizzato definizione di un sistema articolato di spazi attrezzati ad alta valenza paesaggistica per farli diventare punti di riconoscimento con una funzione di cerniera tra le 5 marine leccesi.Un progetto di rilancio ambizioso a cui il Comune pensa di destinare ben 15milioni e 421mila euro. Se finanziata, la creazione dei waterfront avverrà proprio mediante una procedura concorsuale aperta ai più illustri esperti e creativi del settore. Una strada già intrapresa in passato con la riqualificazione delle ex Cave di Marco Vito. «Dobbiamo partire dalla valorizzazione del paesaggio per provare a generare attrattori moderni - aveva spiegato il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici Alessandro Delli Noci durante la conferenza stampa di presentazione delle proposte progettuali legate al Cis -. Così come vogliamo fare con la Città della Musica dell'architetto Alvaro Siza, che abbiamo inserito nel programma affinché possa diventare un attrattore non solo per il contenuto ma anche dal punto di vista architettonico».Fu proprio l'architetto portoghese il vincitore del Concorso per idee Parco delle cave e della città della musica lanciato dall'amministrazione comunale nel lontano 2010 per la riqualificazione ex cave di Marco Vito. La realizzazione di un auditorium è da sempre considerato un punto centrale dell'intera rigenerazione dell'area, pensata dallo stesso archistar per diventare un importante attrattore culturale del territorio. Per questo Palazzo Carafa punta a rispolverare il progetto grazie ai finanziamenti che potrebbero arrivare da Roma. «Ed è su questa strada che proveremo a ricostruire il lungomare - ha sottolineato Delli Noci - con dei masterplan attraverso dei concorsi di architettura che possano valorizzare anche dal punto di vista architettonico il nostro bellissimo lungomare».Ogni waterfront avrà la sua Torre costiera o bene culturale di riferimento (Torre Rinalda, Torre Chianca, Torre Veneri, Idrovora di Frigole, Faro di San Cataldo e molo di Adriano), attorno al quale disegnare un sistema di piazze e giardini pubblici sul mare, spazi aperti attrezzati con chioschi e piccoli punti di approdo dal mare, percorsi per la mobilità dolce panoramici, fermate del trasporto pubblico e parcheggi arretrati per garantire la pedonalità degli spazi.