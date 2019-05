Un campo da calcio ridotto a pascolo: la segnalazione dei cittadini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Una cosa è certa: qui non si può giocare a calcio, il campo è pronto per il pascolo». Lo storico campo sportivo di Depressa, piccola frazione di Tricase che non tocca le duemila anime, è abbandonato a se stesso.I residenti hanno perso un punto di riferimento importante. «Questo campo sportivo è un pezzo di storia della nostra piccola comunità ,meriterebbe maggior rispetto, così come gli appassionati di calcio e dello sport in genere qui a Depressa».La segnalazione arriva dai cittadini: «E' un posto abbandonato, diventato terreno da pascolo, sarebbe bene pensare di rimboccarsi le maniche».