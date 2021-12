Un buco nel muro per entrare nel discount: i ladri svuotano la cassaforte

Ancora un colpo messo a segno in poche ore i danni di un supermercato nel Salento: dopo la rapina di ieri pomeriggio ai danni di un market di Cutrofiano, questa volta a entrare in azione è stata una "banda del buco". Il furto la scorsa notte intorno alle 3.30 nel discount "Lidl" di Campi Salentina, sulla strada statale 7Ter.

Il buco nel muro dell'ufficio poi via con il contenuto della cassaforte

Per entrare nel supermercato i malviventi hanno dapprima forzato una porta di accesso sul retro dell'esercizio commerciale, poi hanno praticato un foro nel muro di un ufficio attiguo al locale dove era custodita la cassaforte. La cassetta di sicurezza è stata, dunque, forzata e "ripulita" dell'incasso. Poi i ladri sono riusciti a fuggire non lasciando alcuna traccia apparente. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Campi Salentina per le indagini del caso. Il supermercato, tuttavia, non sarebbe dotato di videocamere di videosorveglianza. E non è escluso che i malviventi fossero già a conoscenza di questo dettaglio.