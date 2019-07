Un biliardino da guinness dei primati: si può giocare in 22. Ecco dove si trova

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si giocherà per una intera giornata il torneo di calcio balilla organizzato dall'Associazione commercianti e imprenditori di Gallipoli per questa domenica.Una occasione sportiva che ha attirato tanti appassionati del gioco e che ha consentito di utilizzare un maxi biliardino, sogno di ogni bambino: si contano, infatti, ben 22 bracci per lato. Dunque a misurarsi potranno essere due squadre da 11 giocatori, proprio come nel calcio regolamentare.