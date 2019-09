Un anno dopo il malore di Spedicato, il tributo di Sangiorgi: «Lele mio, hai vinto tu» - VIDEO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un video in cui suonano insieme per celebrare un anno di rinascita. Dodici mesi dopo il malore che colpì Lele Spedicato , il chitarrista dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi ha pubblicato sul profilo instagram ufficiale della band un messaggio di affetto per il suo amico e compagno di band. Un messaggio di speranza, a cementare il legame strettissimo fra i mucisiti dei Negramaro «Oggi - ha scritto Sangiorgi - si celebra la vita... e il rock’n’roll!!! E tu, Lele mio, sei tutto questo, all’ennesima potenza!!! Hai vinto tu e quel giorno maledetto lo abbiamo cancellato dalla nostra memoria...». Il riscatto e la rinascita hanno così preso vita, letteralmente, al ritmo della melodia suonata dalle chitarre di Lele e Giuliano.