Un anno dai primi blocchi e dalle prime lotte sul campo. Ieri, davanti alle recinzioni del cantiere Tap e alla lunga striscia di terra spianata tra gli ulivi, il Movimento No Tap ha festeggiato il primo compleanno del presidio intitolato ad Angelica, per gli amici “Peppina” o “la guerriera”, la giovane attivista scomparsa lo scorso anno in un incidente stradale.Una giornata dedicata alla musica, alla socialità e alla partecipazione, aperta a tutte le comunità coinvolte nel progetto e a tutta la “famiglia” No Tap che nel corso del tempo si è riunita attorno all’opposizione al gasdotto. «Il 17 marzo di un anno fa Tap cominciò i lavori - spiega Marco Santoro Verri, uno dei portavoce del Comitato - con un anno di ritardo rispetto ai loro annunci di maggio 2016. Cercarono di portare via quattro ulivi. All’inizio eravamo 15 persone, poi 30, alla fine siamo diventati un movimento intero». Ma i lavori sono proseguiti. «In un anno hanno fatto pochissimo - continua - anche grazie ai nostri interventi, alla resistenza non violenta che mettiamo in atto per bloccare i mezzi, ma anche grazie allo studio del progetto che si sta rivelando un boomerang per Tap. La manifestazione - conclude Santoro Verri - serve a far vedere che siamo vivi e continueremo ad opporci ad un’opera devastante e inutile».Da mattina a sera, la giornata nel presidio sembra una giornata di festa anche per famiglie. «Sono ancora qui con i bambini - afferma Serena Fiorentino, delle Mamme No Tap - continueremo ad essere qui finché non si fermeranno. Subiamo repressione, anche la manifestazione a Lecce è stata eccessivamente militarizzata, ma siamo famiglie intere più che pacifiche». Gli atti di vandalismo avvenuti a Lecce vengono considerati un tentativo di emarginare il movimento. «I muri parlano - commenta Massimo - il muro in Palestina parla da sé, il Muro di Berlino parlava da sé, nei nostri paesi ci sono scritte neonaziste che nessuno si preoccupa di rimuovere. La scritta su un muro può indignare ma sta dicendo qualcosa, sta parlando della violenza che subiamo attorno a questo cantiere».