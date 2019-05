Un “Abbande” dai balconi: tutti gli striscioni per Salvini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da ieri sera decine di striscioni sono comparsi sui balconi dei leccesi, per protestare contro Matteo Salvini, il ministro dell'Interno oggi in città per sostenere la candidatura a sindaco di Saverio Congedo e per firmare il protocollo sulla sicurezza in prefettura.Ecco tutti i messaggi che i leccesi hanno voluto rivolgere al ministro, dai più pittoreschi - come un "abbande" vergato di rosso sullo striscione - a quelli più sentiti. Uno di questi è comparso sul palazzo ex Ina: “I veri italiani - recita - non hanno paura di aprire i porti e il cuore”.