Assalto ultras al taxi dei tifosi della Roma: arrestato un 21enne

Ultimo aggiornamento: 09:20

Arrestato ieri pomeriggio, prima della partita, un ultras del Lecce di 21 anni. A procedere nei suoi confronti, gli agenti della Digos della questura salentina.Il 21enne si sarebbe reso responsabile di un assalto a un taxi di tifosi romanisti che si dirigevano verso lo stadio di via del Mare per assistere alla partita Lecce- Roma . Un gruppo di tifosi, circa 200 si era radunato all’ingresso di Lecce, all’altezza della rotatoria per la via per San Cataldo. Poi si è diviso e un gruppo di ultras ha quindi deciso di assaltare il taxi.Del gruppo che ha preso parte al raid, soltanto uno - per il momento - è stato individuato e arrestato. I poliziotti della Digos continueranno nelle indagini per rintracciare anche gli altri.