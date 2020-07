Faccia a faccia con l'uomo che tentò di stuprarla: avvisa i carabinieri e lo fa arrestare

Una vicenda pesantissima, consumata nei pochi chilometri tra i piccoli comuni dell'Otrantino. E' qui che una giovane donna ha tentato lo stupro e poi a distanza di circa un mese incontrato l'uomo che aveva tentato di violentarla facendolo arrestare.

La telefonata ai carabinieri per dire di avere notato in un bar di Uggiano La Chiesa l'uomo che un mese prima avrebbe cercato di violentarla è arrivata sabato sera. La vittima, una volta notato l'uomo, non si è persa d'animo e ha deciso di chiedere aiuto. All'arrivo dei carabinieri D.S.,45 anni, di Giurdignano, ha avuto una reazione violenta. Ha cercato di colpirli con una bottiglia di birra, poi ha provato a sfilare una pistola dalla fondina ed infine ha preso a calci e pugni uno dei militari. È successo tutto sabato notte in bar di Uggiano, una volta bloccato D.S. è stato messo agli arresti domiciliari per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate © RIPRODUZIONE RISERVATA